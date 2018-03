“Yo me gano 20 veces más que usted”: excandidato a agente de policía

A Hernando Zabaleta Echeverry, excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, las cosas no le salieron como esperaba: él mismo subió un video a Facebook de un proceso de comparendo por mal parqueo que lo deja peor parado que su vehículo en plena avenida.

Zabaleta, que es abogado de profesión, pretendía despertar la solidaridad de los usuarios de redes sociales —porque, según él, en la cuadra donde estaba parqueado no había ninguna señal que le prohibiera estacionarse—, pero quien recibió el apoyo de los internautas fue la patrullera Karen Granados, que pasó un rato muy desagradable mientras escribía el “parte”.

Los hechos ocurrieron el pasado Martes Santo en la carrera 19 con calle 150, en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

En el video publicado por Zabaleta quedó registrado cómo el hombre saca en cara a la agente de Policía su posición económica, su carrera de abogado y el hecho de que su mamá supuestamente es funcionaria de la Contraloría General.

“Yo me gano 20 veces más que usted (...) Yo sí tengo carrera, yo soy especialista, yo no me gano un milloncito de pesos como usted. Siga andando en su motico, hágale”, le dice Zabaleta.

Al principio del video, el hombre llama a la línea de emergencias de la Policía y pide apoyo de una patrulla porque “esta señora está abusando”.

“Aquí vino una señora, Policía de Tránsito, a ponerme un parte, mientras yo estoy en una zona, dentro de mi propio carro, en un lugar donde no dice prohibido parquear, y estoy esperando a mi mamá, que es una funcionaria pública de la Contraloría General, pero esta señora está abusando, entonces necesito que me manden una patrulla”, dice el hombre por teléfono.