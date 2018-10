“Ni yo sé lo que hice”: asesino de niña en Magdalena

A través de un video, Adolfo Enrique Arrieta García, el presunto asesino de la niña de nueve años en Fundación (Magdalena), pidió perdón a la familia de la menor y a la sociedad. “Pido perdón a la mamá, al papá y familiares de esa niña (...) en todo caso discúlpenme, y a todo el mundo entero quiero decirles que ni yo sé lo que hice”, dijo Arrieta García en el video revelado por el programa ‘La Noche’.

Lea también: Cárcel para hombre implicado de matar e incinerar a niña de nueve años

En el vídeo de un minuto y 20 segundos, el hombre acusado de feminicidio agravado por las autoridades lamentó lo ocurrido y argumentó que no sabe lo que pasó por su cabeza en el momento de los hechos.

“A todo el mundo le pido perdón porque yo no sé lo que hice. Yo también tengo hijos y familia, pero ahora no tengo nada. Le pido perdón a todo mundo de corazón y que Dios me perdone”, dijo el sindicado.

El hombre fue trasladado a la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta señalado de haber abusado sexualmente e incinerado a la menor identificada, por las autoridades, como Génesis Rúa Vizcaíno, quien había desaparecido desde las 2 de la tarde del viernes 28 de septiembre.

Voces de indignación

Tras conocerse los hechos, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el lamentable caso y les pidió a las autoridades “agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia”.

“Con indignación, como colombiano y padre de familia, condeno el cruel asesinato de menor en Fundación, Magdalena. Toda nuestra solidaridad con sus familiares. Solicito a las autoridades agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia. Debemos proteger a nuestros niños”, dijo el mandatario.

Así mismo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, rechazó el asesinato de la niña de nueve años en el municipio de Fundación (Magdalena) e indicó que la entidad brinda acompañamiento a la familia de la menor.

“Expresamos nuestro total rechazo e indignación frente a este repudiable hecho y condenamos cualquier acto de violencia física y psicológica que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, manifestó Pungiluppi.

La directora de la entidad resaltó que un equipo interdisciplinario de la Regional Magdalena se desplazó al hogar de la menor de edad, para brindar apoyo psicosocial, principalmente a los hermanos de la niña, quienes tiene 12 y 16 años de edad.

“Confiamos en que al culpable del asesinato la justicia le imponga la máxima pena y hago un llamado a toda la sociedad para ser corresponsables de la protección de la niñez y a denunciar, a la Línea 141, cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de los menores”, agregó la funcionaria.

Entre tanto, el Instituto detalló que en Magdalena se adelantan trabajos con 74 instituciones educativas del departamento, familias, cuidadores de los menores de edad para fortalecer su protección y atención. Así mismo, señaló que las estrategias implementadas llegan este año a cerca de 123.000 familias, de las cuales 193 son del municipio de Fundación.