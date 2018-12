Director de Medicina Legal renunció a su cargo

Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció su renuncia en medio de una rueda de prensa.

Las salidas en falso de Medicina Legal sobre la posible causa del deceso de Jorge Enrique Pizano, excontroller (auditor) de la Ruta del Sol II, terminó por costarle el puesto a su director, quien afirmó que fue él quien se equivocó y no el equipo del instituto, por lo que pidió que no se dude del trabajo que se viene realizando.

“No hay ningún motivo para dudar de la integridad del Instituto de Medicina Legal, ni de sus peritos. El resultado conocido por ustedes hoy es certero, es verídico. Quiero reconocer ante todos hoy que solo conocí el texto del informe hoy al medio día y que tiene toda la validez de los peritos. Soy objetivamente el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre que trata ese informe era una mancha de sangre humana, soy el único responsable, mi equivocación obedeció a que por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre, que a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios”, afirmó Carlos Valdés.

Sobre la veracidad de la investigación de la muerte de Pizano y de los resultados que hasta ahora deja el trabajo de Medicina Legal, Valdés afirmó que todo tiene validez. “Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron no alteran en nada la integridad de él, ese resultado es veraz no tiene ninguna modificación y fue enviado a la Fiscalía no al director. La confiabilidad del resultado no se ve afectada porque el procedimiento aplicado por lo que conserva su validez”, explicó.

“A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos, es el director el que cometió el error”, dijo Carlos Eduardo Valdés al terminar la rueda de prensa.