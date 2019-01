Ante posible venta de Medimás, deben proteger derechos de usuarios: Contraloría

Un nuevo organismo le sale al paso a la posible venta de Medimás, dado el interés y el acercamiento que se conoció, el 21 de diciembre pasado, de la compañía norteamericana Dynamic Business and Medical Solutions Inc. (Dbms Inc).

Se trata de la Contraloría General de la República, organismo de control que ha sido claro en señalar que, de darse, se deben tener en cuenta “derechos de sus afiliados y procedencia de los fondos” que llegarían para hacer ese negocio, teniendo en cuenta que son alrededor de cuatro millones de afiliados a esta entidad.

Ante esto, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le envió un documento al procurador, Fernando Carrillo, en el que muestra las comunicaciones enviadas a la Superintendencia Nacional de Salud, para que realice seguimiento a las condiciones en que se adelantaría una posible compra de la EPS Medimás. “Y, además, tenga en cuenta la crítica situación financiera que sigue mostrando la misma, que ha venido reportando el Contralor con funciones de revisor fiscal que designó la propia Superintendencia”, se lee en el documento.

La Contraloría agrega que ante un posible ofrecimiento, expectativa de negociación o cambio de dueño de Medimás -Prestnewco y Prestmed S.A.S. son los principales socios-, es necesario que previamente se “evalúen las condiciones del servicio y la procedencia de fondos. Y lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiente calidad del servicio de salud a todos los usuarios y afiliados a la EPS Medimás”, señaló el vicecontralor, Ricardo Rodrígez Yee, desde el 28 de diciembre pasado, cuando ejerció como contralor General encargado.

Dynamic es filial de una compañía estadounidense que tiene el mismo nombre y que, según la comunicación oficial suministrada por este grupo interesado, tiene 26 años de experiencia en “administración y operación de modelos de atención de pacientes en Estados Unidos y otros países”.

Aquí hay que tener en cuenta que, de acuerdo con Ángela María Echeverri, agente liquidadora de Saludccop, aún no ha llegado un ofrecimiento legal ni por escrito, pues esa fue una de las condiciones que le pidieron a la compañía interesada. “Les dijimos que hicieran una propuesta formal y detallada de qué es lo que quieren negociar”, le dijo a EL COLOMBIANO Echeverri el pasado viernes.