Estudiantes involucrados en suplantación podrían perder beca “Ser Pilo Paga”

La ministra de educación, Yaneth Yiha, dijo este jueves en Barranquilla que estudia la posibilidad de quitar las becas a los tres jóvenes del programa ‘Ser Pilo Paga’, quienes supuestamente participaron en la suplantación de otros estudiantes para hacer los exámenes de admisión para aspirar a una beca de dicho programa en la Universidad del Magdalena.

“Rechazamos profundamente y totalmente este tipo de actuación. Ningún colombiano debería caer en una práctica como esta, en una práctica deshonesta. La práctica del camino corto, del atajo, no podemos seguir teniendo esto y lo rechazamos profundamente. Rechazamos aún más que estudiantes ‘Pilos’ estén involucrados en este proceso”, afirmó Yiha.

Agregó que “como lo ha mencionado el rector de la Universidad del Magdalena, se sabe que es una red mucho más grande y que esto es apenas un eslabón de la cadena. Aquí nos toca rechazar lo que han hecho los jóvenes. Se habla de la participación de 15 estudiantes, de esos tres son pilos, no todos son del programa ‘Ser Pilo Paga’. Y lo que también tenemos que rechazar es que haya padres queriendo comprar una prueba y los padres que conozcan esta situación estén aceptando este tipo de conductas. Como sociedad tenemos que rechazar que hechos como estos sucedan”.

“A pesar de que el manual de ‘Ser Pilo Paga’ no contempla sanciones, no teníamos previsto de que esto fuera a suceder, ya estamos evaluando qué tipo de sanciones vamos a tomar. Recordemos que acá hay un tema judicial que va por un lado y en esto el Ministerio de Educación no se puede meter. Pero en lo que tiene que ver con el programa ‘Ser Pilo Paga’ no había sanciones y estamos contemplando qué vamos a hacer y cómo los vamos a sancionar. Posiblemente vamos a terminar quitándole la beca a ese ‘Pilo Paga’ que esté involucrado en este tema”, dijo la funcionaria.

Anotó que se está trabajando con las universidades en las que están estos ‘pilos’, entre ellas la Universidad del Norte, “mirando qué sanciones tienen ellas para articularnos para poder tomar ya una decisión definitiva”.

En el caso de que los jóvenes hayan sido utilizados por alguna banda delincuencial para cometer este tipo de mala conducta, Yiha anotó que “una cosa es que hay un organización mucho más grande y otra es que ellos hayan participado en el delito y como tal, si es que la Justicia lo comprueba, porque ahí no me quiero meter, esa es una competencia de otras instituciones, sí tenemos que rechazarlo como sociedad. No puede pasar y por lo tanto tenemos que rechazar tajante y contundentemente porque este tipo de conductas no se pueden aceptar en este país”.

La Ministra de Educación estuvo este jueves entregando a la Universidad del Norte la Reacreditación Institucional y también entregando un reconocimiento al rector saliente de esa entidad, Jesús Ferró Bayona, por su labor como formador de juventudes.