Duque le pidió a la JEP que defina la situación de “el Paisa”

El presidente Iván Duque les pidió a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que le exijan al excomandante guerrillero alias “el Paisa” que se presente en las diligencias judiciales, tal cual se comprometió en los acuerdos de paz de La Habana.

El Jefe de Estado se refirió al tema en la mañana de este lunes, durante una entrevista en Blu Radio, en la que afirmó: “hay una circunstancia que es un poco brumosa. Para la JEP, él sigue vinculado al proceso. Él no se ha presentado personalmente, ha mandado cartas, ha participado a través de sus apoderados, no ha atendido los llamados que se le han hecho y a mí eso me parece grave”.

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga es el nombre de “el Paisa”, también apodado “Óscar Montero”, quien fuera el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, uno de los grupos élite para la ejecución de atentados terroristas en la guerrilla de las Farc.

Tras su participación en los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, este año abandonó el espacio territorial de transición, que alberga a los desmovilizados de la subversión, y desde entonces no se ha presentado a diligencia judicial alguna.

La situación ha generado inquietud en la opinión pública, que recuerda los graves daños que perpetró la columna Teófilo Forero bajo las órdenes de “el Paisa”, incluyendo el carrobomba al club El Nogal de Bogotá, que dejó 36 muertos y 200 heridos (2003), y el secuestro de 12 diputados del Valle (2002), que luego fueron asesinados en cautiverio.

“Estamos muy atentos de si está cometiendo actos criminales. Si los está cometiendo y hay una nota criminal en la Fiscalía, vamos a proceder con su captura sin ningún tipo de contemplación”, advirtió Duque.

