“Que se conozcan todas las grabaciones con Pizano”: Fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió que se conozcan todas las grabaciones que habría de sus conversaciones con el controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quien falleció recientemente.

“Cuando Pizano se me aproximó, llegó con la idea que (Luis Carlos) Sarmiento era una víctima y su afán era que él viera que sus clientes (como presidente del Grupo Aval), Odebrecht, hacían cosas irregulares”, explicó Martínez en diálogo con la cadena radial La W.

¿Por qué no hizo nada con las pruebas?

Al ser cuestionado sobre el por qué no llevó a la Fiscalía las pruebas que le habría acercado Pizano sobre presuntas coimas al interior de la Ruta del Sol 2, Martínez fue enfático en que “yo acepto reunirme con él para que me entregue una investigación suya, no mía, y la pusiera en manos de Aval... Esa es una reunión de dos amigos tratando de remar hacia el mismo lugar”.

Negó además que haya sido quien aseguró que existían coimas, pues insiste en que ni Pizano mismo sabía lo que tenía entre manos: “No puedo ir a la justicia como ciudadano a decir que no sé si son sobornos lo que me contó el investigador de una empresa que es privada. Por eso no llevé la denuncia a la Fiscalía, uno no puede llevar sospechas y Pizano me establece que no tiene certezas”.

Además, aseveró que como abogado lo cobijaba la reserva profesional y como particular, no tenía la obligación de denunciar.

¿Por qué no hizo nada al llegar a la Fiscalía?

Martínez aseguró que a su llegada a la Fiscalía, en agosto de 2016, el caso de Odebrecht no existía. Este inició con la denuncia del Departamento de Estado de EE. UU. en diciembre.

Agrega que él mismo llevó al Congreso un proyecto para utilizar un fiscal ad hoc en casos donde el titular se declare impedido, pero sostuvo que no fue aceptado.

“Hoy tenemos 2 millones de investigaciones que tratan más de 5.000 fiscales, no al fiscal general. Solo llegan casos excepcionales y en principio de oportunidad”, recalcó.

¿Qué pasó con las denuncias de Petro sobre los Char?

El senador Gustavo Petro reveló este miércoles unos documentos que le habría hecho llegar el propio Jorge Pizano, según el cual, las maniobras de sobornos de Odebrecht habrían llegado a empresas de papel que supuestamente favorecieron los intereses políticos del clan Char en Barranquilla.

“Todo eso es falso”, fue la respuesta tajante del jefe del ente investigador, que agregó que “todo eso es un debate político, entre contradictores. La Fiscalía investiga donde hayan hechos de naturaleza penal”.

A eso, cuestionó porque Petro, como funcionario público, no ha llevado a la Fiscalía lo que conoce, “si tiene la obligación de hacerlo”.

“Todo lo que ha hecho la Fiscalía, lo ha hecho sola y lo que dice Petro que no se ha hecho nada es mentira. Se ha llegado al punto que los fiscales han llamado ya a interrogatorio a los involucrados”, concluyó.