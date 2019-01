Duque reitera petición a Cuba para que entregue a negociadores del Eln

Rodríguez afirmó que “ actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el Eln ”, incluyendo el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación, aunque no entregó más detalles frente a cómo procederá.

Este sábado en Tolima, el Presidente le respondió al canciller cubano y reiteró que “lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas”.

“Los que se presentó fue un acto criminal, violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia”, añadió.

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se sumó al mensaje desde su cuenta de Twitter: “no hay protocolos que amparen el terrorismo”.