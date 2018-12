Duque se reunió con el Consejo Nacional de Paz

Por primera vez el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se reunió con el presidente Iván Duque. Este es un órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional y está conformado por 105 representantes: 35 de la institucionalidad (ramas ejecutiva y legislativa y órganos de control) y 70 de la sociedad civil.

Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de esa instancia, celebró que el mandatario asistiera a ese encuentro porque esto permite definir cómo se va a avanzar en las diferentes situaciones de conflicto en el país y así garantizar que el Consejo de Paz sea efectivo.

La idea del encuentro, en palabras de Daysi Aparicio, vicepresidenta Comisión Nacional de Paz, es definir cómo se hará “la consolidación de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, en clave de garantizar que todos los sectores sociales seamos escuchados y que se pueda transitar hacia la consolidación de un pacto político nacional que proscriba el uso de las armas en la política. El segundo aspecto, es poder revisar la consolidación de una política de paz y de vida que garantice que los líderes sociales que hoy están siendo amenazados en los territorios, entre los cuales se encuentran varios líderes estudiantiles, puedan tener condiciones y garantías para su ejercicio, su movilización y para su acción territorial. Y el tercer elemento es priorizar agendas que permitan realmente hacer seguimiento al Acuerdo suscrito entre las Farc, hoy partido político, y el Gobierno Nacional, en clave de consolidar acciones territoriales que garanticen la pervivencia de las comunidades y los territorios”.

Durante la reunión, realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá, se presentaron los avances, retos y perspectivas que tiene el Consejo para 2019 como el

fortalecimiento y conformación de los Consejos Territoriales de Paz y el desarrollo de una Política Pública de Reconciliación Convivencia y No Estigmatización.

Así mismo se presentaron insumos para el Congreso de la República, un balance del proceso de cómo avanzan los Consejos Territoriales de Paz y se expusieron las prioridades del Consejo frente al Plan Nacional de Desarrollo.

“El mensaje claro del Gobierno es que va a construir la paz desde los espacios institución ales que existen en Colombia con base en la Legalidad y la Convivencia, es decir, la paz del día a día que se construye desde las regiones”, aseguró Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz, al término del evento.

Mensaje al Eln

La representante de los movimientos sociopolíticos, Mayerlin Serna, le pidió al presidente Duque la reactivación de la mesa de diálogos con el Eln, a lo que el mandatario contestó con sus inamovibles de siempre.

El mandatario reiteró que si el Eln busca un escenario de conversaciones orientado a la desmovilización, el desarme, la reinserción y la no repetición, en el Gobierno “estamos listos, pero se debe cumplir con dos preceptos”: liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y ponerles fin a sus actividades criminales.

El Mandatario afirmó que liberar a todos los plagiados debe ser un acto de buena fe del grupo guerrillero, no con el Presidente ni con el Gobierno sino con todos los colombianos.

“La liberación de todos los secuestrados, porque ese tiene que ser un acto bona fide, no conmigo, no con el Gobierno; con un país, que rechaza el secuestro, porque no hay nada que justifique un secuestro”, sostuvo.

Así mismo, recalcó que el Eln debe también mostrar su voluntad inquebrantable de poner fin a las actividades criminales, porque, explicó, “aproximar un proceso de conversación mientras se sigan produciendo actos criminales solamente engendra más violencia y termina validando la violencia como mecanismo de presión al Estado”.

De acuerdo con el presidente, no se trata de intimidación ni de ultimátum, sino del rechazo total que nos debe identificar a todos los ciudadanos frente a cualquier forma de violencia.

“Si queremos todos realmente construir ese escenario, creo que todos los colombianos como sociedad deberíamos plantear esto, no como una intimidación, no como un ultimátum, sino como un principio que nos identifique a todos en el rechazo inequívoco a cualquier forma de violencia”, subrayó el Jefe de Estado.