Santos suspende quinto ciclo de diálogos entre Gobierno y Eln

El presidente Juan Manuel Santos anunció al mediodía de este lunes que se suspende la instalación del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Eln. La decisión se produce luego de los recientes ataques del Ejército de Liberación Nacional, el pasado sábado, en Barranquilla, en la que fallecieron cinco policías y otros 41 resultaron heridos.

El mandatario puntualizó en que su paciencia tiene límites “por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y sus acciones”

Y agregó que “le he reiterado a la fuerza pública que deberá seguir cumpliendo sus deberes constitucionales con la máxima determinación. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el Eln haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional”.

Según el Jefe de Estado “el gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política. Se trata de una voluntad fundamentada en principios y en mi deber de proteger al pueblo colombiano.

Sin embargo, los hechos son tozudos y el comportamiento del Eln me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina ‘Rabin’: Se combate el terrrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”.

El anuncio se realizó desde la La Palma, Cundinamarca, en la entrega de títulos por parte del Gobierno Nacional.