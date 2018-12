Petro pide perdón por recibir 20 millones en billetes de $5.000 para campaña política

En un video de más de 40 minutos, el senador y excandidato a la presidencia Gustavo Petro, brindó explicaciones del por qué recibió dinero en efectivo al parecer para financiar una de sus campañas políticas del pasado. También habló de la relación con el ingeniero Juan Carlos Montes, la persona que le dio los fajos de billetes en ese entonces y lo grabó en video.

Para Petro, fue una imprudencia el haber recibido el dinero y aseguró que se trató de 20 millones de pesos en billetes de cinco mil pesos que recibió “como ayuda” del arquitecto Simón Vélez y que fueron entregados por su entonces gerente de campaña en el caribe, el ingeniero Juan Carlos Montes.

Lea también: Los fajos de la discordia de Petro enredan sus cuentas

“El cometido de conseguir algunos recursos se lo di a mi antiguo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada de 1994, Juan Carlos Montes, y él buscó a sus amigos ingenieros y arquitectos y a nuestro amigo en común Simón Pérez y lo logró: 20 millones de pesos que fue lo único que conseguí en billetes de cinco mil pesos del arquitecto Simón Vélez que quiso ayudar en el esfuerzo de Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el congreso”, aseguró el senador.

Por recibir la suma de dinero, Gustavo Petro decidió disculparse: “debo pedirle perdón a mis electores de hoy, más de ocho millones de personas, por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y no lo fui y ahora estoy pagando las consecuencias que se traduce en poner en riesgo la esperanza de millones y dar pie a los contradictores”.

Le puede interesar: Lo que se sabe (y lo que no) sobre el video de Petro recibiendo fajos de dinero

El senador explicó que recibió el dinero en una casa ubicada en el centro de Bogotá, mismo inmueble que él había ocupado con su familia años atrás. “Yo había observado la cámara que apuntaba a la mesa, con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla para otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida, no sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprehensión sobre mi porque había observado mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba caminos nuevos en la política”.

Según Petro, la grabación quedó guardada por más de 14 años y solo conoció de su contenido cuando fue alcalde de Bogotá, en ese entonces, según el actual senador, “Juan Carlos me lo dio a conocer, él estaba muy herido porque lo habían despedido de la Unidad de Mantenimiento del distrito”.

Denuncia el senador que la grabación, que en su momento fue digitalizada y guardada en un computador personal de Juan Carlos Montes, fue hackeada. “Detrás de la grabación del video no hubo un ánimo extorsivo, por eso quedó tanto tiempo guardado. Su publicación tampoco obedece a una traición de mi viejo amigo, el video fue extraído criminalmente por criminales que tienen puesto en el Estado, en la política y el ejercicio del derecho”.