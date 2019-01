Medimás ya tiene posible comprador: Dynamic Business and Medical Solutions Inc.

Tal y como lo había confirmado EL COLOMBIANO, Medimás y Esimed están en un proceso de venta que está siendo liderado por sus dueños y accionistas mayoritarios: Prestnewco SAS y Prestmed.

El interesado es Dynamic Business and Medical Solutions Inc. (Dbms Inc) es la filial de una compañía estadounidense que tiene el mismo nombre y que, según la comunicación oficial suministrada, tiene 26 años de experiencia en “administración y operación de modelos de atención de pacientes en Estados Unidos y otros países”.

De acuerdo con un comunicado de prensa, las compañías confirmaron que están en un proceso complejo “sin que a la fecha exista un acuerdo final de compra”.

De acuerdo con la organización esta transacción sería “una solución integral para la sostenibilidad y mejora del Sistema General de Seguridad en Salud, por efectos de la inyección de recursos frescos que optimizarán la situación financiera de Medimás EPS y su red de prestadores”.

Por ahora, ya hay un compromiso de poner “al día la nómina y seguridad social de Esimed” así como lo referente a invertir en las adecuaciones necesarias de infraestructura, dotación de medicamentos y hacer una “reapertura gradual”, un plan que ya fue presentado a la Supersalud.

Esta transacción podrá darse solo si obtiene los avales que por la naturaleza del negocio tienen que dar la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia, así como la Procuraduría General de la Nación “para que garantice el derecho fundamental de la salud a todos los afiliados y usuarios”.

Finalmente, la comunicación aclaró que la misma compañía interesada está en proceso de negociación de algunos activos de SaludCoop EPS que actualmente está en liquidación “que se encuentran en etapa de debida diligencia” y que es “autónomo e independiente”.