“No le entregué plata a Petro, pero le ayudé a conseguir: Simón Vélez

Tras una semana de la polémica que surgió tras la publicación de un video en el que el senador Gustavo Petro se ve recibiendo un fajo de dinero, y en el que tomó protagonismo el nombre del arquitecto Simón Vélez, este apareció en los medios de comunicación.

En entrevista concedida a Gustavo Gómez, periodista de Caracol Radio, Vélez asegura que “no le entregué plata a Petro, pero le ayudé a conseguir plata, hablando mierda con mis amigos”.

Al ser cuestionado sobre cómo terminó involucrado en esta polémica, Vélez señaló que llegó a ser parte de esta polémica, “tratando de apoyar una democracia imperfecta en la que las cosas las decidan los políticos y no los policías y los curas”.

Lea más aquí: Petro será investigado por el CNE, en relación con el polémico video

Además, resaltó que Petro fue un “gran opositor” durante su época de Senador “y eso había que respaldarlo, porque ninguna democracia sobrevive si no hay oposición verdadera”.

Vélez también manifestó que “admiré a Petro y lo sigo admirando. Lo apoyé en sus campañas al Senado, la Alcaldía y la Presidencia”. No obstante, cuando le preguntan si votaría, de nuevo, por el excandidato presidencial y actual senador, respondió: “Yo no votaría por Petro, porque ese video es muy sucio, y lo que le hizo al amigo -Juan Carlos Montes- no se le hace a un amigo, y aún entre bandidos hay que ser leal”.

El periodista Gustavo Gómez también le pregunta sobre la insistencia de Petro en asegurar que él sí le prestó ese dinero, el arquitecto resaltó que “él sabe que le hice propaganda, pero también que nunca le mandé dinero. Esa plata puede ser el aporte de mucha gente. No creo que nadie haya dado esa suma de un tirón. Nadie lo sabe”.

También manifestó que le recogió dinero a Germán Vargas Lleras, porque se considera un “demócrata”. Vale aclarar que Vélez fue uno de quienes inscribió el comité para recoger firmas en el proceso de Vargas Lleras para aspirar a la Presidencia, luego de desmarcarse de Cambio Radical.

Lea más aquí: 40 minutos de explicaciones y dudas en video de Gustavo Petro

También destacó que ya conocía de la existencia de la grabación de ese video, pero que nunca lo vio, solo hasta la semana pasada durante el debate contra el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el cual buscaba su renuncia, por su presunta omisión en los casos de corrupción de Odebrecht en Colombia.

Y, además, dijo que ya le había dicho a varias personas de la existencia del video. “Me encargué de que supieran de la existencia del video Jorge Enrique Robledo y Clara López, y los claves de la izquierda”. También dijo que se arrepentía de haber ayudado a recoger dinero para Petro, de quien dijo que “resucitará” tras la publicación de este video, por el hecho de haber pedido perdón, como lo hizo este lunes, en un video publicado en la red social Facebook.

Al finalizar la tarde de este martes, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigará a Gustavo Petro por este video, para esclarecer qué fue lo que pasó con esos 20 millones que dice Petro haber recibido en el video. Petro, tras conocer la decisión del CNE, les pidió a los seguidores de Colombia Humana que se movilicen, pues a su juicio, quieren ser destruidos antes de las elecciones.