¿Por qué se está hablando tanto de temblores?

Este sábado un sismo de 5.4 de magnitud despertó a cientos de personas en el país. El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro el municipio de Planadas, Tolima, fue reportado como sentido en más de diez ciudades en nueve departamentos.

El temblor sucedió justo un día después de la conmemoración de los 20 años del terremoto del 25 de enero de 1999 cuando un sismo de 6,1 en la escala de Richter en Armenia, Quindío destrozó la ciudad, dejó 1.400 muertes y 250 mil personas quedaron damnificadas.

En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es el encargado de monitorear la actividad sísmica y reportarlo, esta comunicación se hace a través de su cuenta de Twitter.

Tras el temblor del sábado, que se presentó a 12 kilómetros del pico central del volcán Nevado del Huila, los reportes no han cesado y esto tiene a la comunidad en redes sociales confundida y alarmada.

Pero, ¿por qué hay tantos reportes de sismos en el Nevado del Huila?

Según informó el SGC hasta este domingo a la 1:00 p.m. se han presentado alrededor de 3.130 réplicas de las que se mantiene un registro de las más “significativas” y estas son reportadas a través de redes sociales.

David Tovar, geólogo planetario y docente de la Universidad Nacional y Universidad de la Sabana, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que es normal que tras un sismo se presenten réplicas “hasta dos o tres días después”.

¿La razón? Tovar explica que tras la liberación de energía que produce un sismo se siguen liberando movimientos mientras se “reacomoda el cuerpo de roca” tras el movimiento telúrico.

Agregó que los monitereos completos son necesarios para saber cuál es la relación entre el sismo con las réplicas, la magnitud, profundidad y ubicación de las mismas.

“El sismo principal se da en un punto exacto, las réplicas son normalmente a lo larga de toda la falla que está cerca al epicentro. Agregó que “es mejor que la energía vaya liberándose de a poquito que de un solo” ya que teniendo en cuenta “el tipo de geología local, es mejor que se libere de a pocos”.

Sobre los constantes trinos con información de temblores en el volcán Nevado de Huila, Tovar explica que hacen parte del estudio para conocer qué generó el sismo de 5.4 del sábado en la mañana.

Lo que dice el Sistema Geológico

El SGC detalló a través de un comunicado que la sismicidad “ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas horas” aunque se reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud local 4.1 a las 06:22 a.m. el cual fue sentido por los pobladores de Belalcázar, Cauca.

Aclaró que “si bien es cierto que los sismos están localizados en el área de influencia del volcán Nevado del Huila, la cual es una zona tectónicamente activa, estos eventos no se localizan debajo del edificio volcánico y no han afectado otros parámetros del monitoreo volcánico, por lo cual no se ha modificado el nivel de actividad del volcán, el cual continúa en

amarillo o nivel III.