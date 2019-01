Tribunal de Cundinamarca suspende, por ahora, venta de Medimás

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió supender este miércoles la posible venta de la EPS Medimás, la cual cuenta con alrededor de 4,2 millones de afiliados en Colombia.

La decisión del Tribunal responder a una solicitud de medida cautelar, con la que se buscaba suspender este proceso, hasta que no se den las garantías necesarias de protección a los usuarios de la EPS y se tenga garantían de los recursos que se manejarían en la negociación.

Aquí hay que tener en cuenta que el 21 de diciembre pasado, EL COLOMBIANO confirmó el interés de una compañía internacional, de adquirir la EPS, la cual mantiene diálogos con los socios propietarios de la EPS y con la agente liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeveri.

El nombre de la compañía es Dynamic Business and Medical Solutions Inc. (Dbms Inc) y, aunque ha dejado claro que está interesada en adquirir esta EPS, aún no allega una comunicaicón formal a la gente liquidadora. Incluso, en la mañana de este miércoles, este diario consultó con Echeverri si aún no llegaba el documento escrito, tal cual lo había solicitado, a lo que respondió que “no la han radicado todavía”.

Es tal el interés que ha despertado este posible negocio, que la Procuraduría y la Contraloría han llamado la atención del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Sociedades para que estuviera al tanto de la negociación.

En un comunicado publicado este lunes, la Contraloría señaló que en este proceso debe primar el interés y las garantías de los usuarios y los recursos que entrarían en el negocio. “Y, además, tenga en cuenta la crítica situación financiera que sigue mostrando la misma, que ha venido reportando el Contralor con funciones de revisor fiscal que designó la propia Superintendencia”, señaló el contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

El Tribunal respondió a una acción popular interpuesta por el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y otros ciudadanos, incluyendo el economista José Roberto Acosta, que busca que se decretara una medida cautelar ante el posible negocio, hasta que no se dieran las garantías necesarias para los usuarios.

En la decisión del Tribunal se lee, en el primer punto, que se decreta “la medida cautelar “de urgencia solicitada por los actores populares y la Procuraduría General”.

Como segundo punto, el Tribunal también le ordena a la agente liquidadora, a las superintendencias de Salud y Sociedad, al Ministerio de Salud “suspender de inmediato la negociación y suscripción del contrato por el cual tales sociedades materializarán la compraventa” con Dynamic.