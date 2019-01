Roma y sus 7 nominaciones a los premios Bafta

Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y Nace una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, optarán al galardón de mejor película en la edición de este año de los premios de cine Bafta del Reino Unido, informó este miércoles la organización.

Son candidatas también en la categoría de film más destacado El infiltrado del Kkklan, La favorita y Green Book: una amistad sin fronteras, reveló en un acto en Londres la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta).

En los premios británicos del cine, Roma opta por 7 premios. Además de Mejor película, está nominada como Mejor película extranjera, Mejor director para Alfonso Cuarón, Mejor fotografía, Mejor edición, Mejor guión original y Mejor diseño de producción.

En la categoría de Mejor película extranjera la cinta mexicana es la única latina en competencia, comparte nominaciones con Libano, Italia, Polonia y Japón.

Como Mejor director compiten con Cuarón, Spike Lee por El infiltrado del Kkklan, Pawel Pawlikowski por Cold War, Yorgos Lanthimos por La favorita y Bradley Cooper por Nace una estrella.

Los premios Bafta, en su 72 edición y la cita cinematográfica más importante antes de los Oscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall.

Estos son otros nominados

Mejor actriz

Glenn Close - La esposa

Lady Gaga - Nace una estrella

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Olivia Colman - La favorita

Viola Davis - Viudas

Mejor actor

Bradley Cooper - Nace una estrella

Christian Bale - Vicepresidente

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Vigo Mortensen- Green Book

Steve Coogan - Stan & Ollie

Mejor película británica

Beast

Bohemian Rhapsody

La favorita

McQueen

Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto

Amy Adams - Vice

Claire Foy - Primer hombre en la luna

Emma Stone - La favorita

Margot Robbie - Las dos reinas

Rachel Weisz - La favorita

Mejor actor de reparto

Adam Driver - El infiltrado del Kkklan

Mahershala Ali - Green Book

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vicepresidente

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

