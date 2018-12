Estéreo Picnic ya anunció cuál será su cartel por días

El indie estará presente de la mano de Rhye y Portugal. The Man, quienes regresan al festival y en 2017 lanzaron Feel It Still , una de las canciones más escuchadas del año.

El plato fuerte para el sábado lo ofrecerá The Prodigy, anunciada como parte del cartel apenas esta semana. El grupo musical de Liam Howlett, Keith Flint y Maxim , uno de los más exitosos en el panorama del techno y el dance en los años 90, presentará en el festival su nueva producción No Tourists (2018).

En el último día se lucirán el rock y el pop con tres actos británicos: Arctic Monkeys, Sam Smith y The 1975.

El grupo liderado por Alex Turner, quienes llegarán con su álbum Tranquility Base Hotel & Casino, se presentarán nuevamente en Colombia después de haber pasado por el país en 2014.

El talentoso cantante Sam Smith, ganador de cuatro premios Grammy incluyendo el de Mejor Nuevo Artista en 2015, llegará al país por primera vez con el repertorio de sus dos álbumes In The Lonely Hour (2014) y The Thrill Of It All (2017).

The 1975, por otro lado, visitó Colombia hace apenas un año. La banda de Matthew Healy regresa para presentar su disco A Brief Inquiry Into Online Relationships, publicado en noviembre.

El rock de Medellín estará representado por Bajo Tierra, uno de los grupos con mayor trayectoria, presentando canciones como El Pobre, Justiciero y Todo Bien.

Por Colombia algunos de los artistas recomendados para que escuche el domingo 7 de abril son Nicolás y Los Fumadores, Quemarlo Todo por Error y el grupo paisa Margarita Siempre Viva.

Las boletas para el evento están disponibles en Tu Boleta. Para ingresar al festival solo uno de los tres días usted deberá pagar $280.000 pesos más servicio de la empresa vendedora de las entradas en la etapa de preventa para clientes del Banco Aval.

El precio del combo general para los tres días es de $589.000 pesos más el servicio.