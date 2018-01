Despacito no pudo con los éxitos de Bruno Mars

“Jay-z, Puff (Daddy), estos tipos me mostraron el camino, de cerca y de lejos”, afirmó. “Jay para presidente”, concluyó con una sonrisa.

El tema interpretado por Bruno Mars estaba considerado como uno de los candidatos con más posibilidades de ganar, aunque los críticos habían apuntado el hecho de que la Academia de Grabación no suele premiar a un número tan alto de compositores.

That’s What I Like, un tema interpretado por Bruno Mars, ganó el Grammy a la mejor canción del año, que premia a los compositores.

El hawaiano fue el gran ganador de la edición número 60 de los premios Grammy. Se llevó 6 galardones y dejó sin premios no solo a Fonsi y Daddy Yankee, también a Jay Z quien era el que lideraba las nominaciones y perdió en las categorías más importantes con Mars y en las de rap con Kendrick Lamar, otro de los ganadores de la noche.

2017 fue sin duda el año de Bruno Mars, también el de Despacito, con todos sus récords y el movimiento latino que generó en el mundo, pero eso no le bastó para ganarle al artista del año.

De las 84 categorías, 9 fueron reservadas para la gala final. Entre ellas una que han ganado Christina Aguilera, Adele, The Beatles, José Feliciano y Cyndy Lauper: Mejor nuevo artista.

El tema estaba nominado en tres categorías pero no consiguió ningún gramófono en la gala anglo, si logró cuatro premios en los Latin Grammy.

Los asistentes a la gala no aguantaron y se pusieron a bailar y más de una vez la cámara captó cuando a viva voz se unían al coro “Des-pa-cito...”, tal vez la única parte de la letra que eran capaces de repetir.

Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, acompañados de la misma protagonista del video, la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, inyectaron sabor latino a la entrega de los premios Grammy de este domingo en Nueva York.

Fue el segundo premio para el británico quien no estuvo presente en la ceremonia y tampoco en las principales categorías de la premiación de la industria estadounidense de la música dado que los cantantes de hip-hop, que dominaron las nominaciones para álbum del año, canción del año y grabación del año.

Un premio esperado de la noche era el de Mejor interpretación pop. Aquí competían Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga, Pink y Ed Sheeran. El premio fue para este último quien se llevó el galardón por su canción Shape of you.

Estos fueron los ganadores de la noche número 60 del Premio Grammy 2018

Grabación del año - 24K Magic - Bruno Mars

Álbum del año -

Canción del año: That’s what I like - Bruno Mars

Mejor nuevo artista: Alessia Cara

Mejor interpretación pop: Shape of you - Ed Sheeran

Mejor interpretación pop dúo o grupo: Feel it still - Portugal. The Man

Mejor álbum pop: Divide - Ed Sheeran

Mejor interpretación rock: You want it darker - Leonard Cohen

Mejor canción rock: Run - Foo fighters

Mejor álbum rock: A deeper understanding - The war on drugs

Mejor interpretación R&B: That’s what I like - Bruno Mars

Mejor canción R&B: That’s what I like - Bruno Mars

Mejor álbum urbano contemporáneo: Starboy - The Weeknd

Mejor álbum R&B: 24KMagic - Bruno Mars

Mejor interpretación rap: Humble - Kendrick Lamar

Mejor interpretación rap/sung: Loyalty - Kendrick Lamar y Rihanna

Mejor canción rap: Humble - Kendrick Lamar

Mejor álbum rap: Dam - Kendrick Lamar

Mejor álbum latino pop: El Dorado - Shakira

Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino: Residente - Residente

Mejor álbum tropical latino: Salsa Big Band - Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado

Mejor álbum blues tradicional: Blue & Lonesome - The Rolling Stones

Mejor ingenieria de un álbum: 24K Magic - Bruno Mars

(Vea aquí las imágenes de la alfombra roja de los Grammy 2018)