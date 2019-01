Así suena lo nuevo de Sam Smith

En 2015 fue muy popular luego de componer la canción de la cinta 007: Spectre llamada Writing’s On The Wall pero ya un año atrás había lanzado su carrera con su primer álbum de estudio, In The Lonely Hour, cuyo tercer sencillo, Stay with Me, llegó a lo más alto de los listados musicales.

Ese primer disco disparó su carrera y su reconocimiento mundial. De ahí llegó en 2017 un segundo trabajo llamado The Thrill of It All de que sacó cuatro sencillos y realizó una gira en la que nacieron temas como el que lanzó el pasado fin de semana.

Se trata de un nuevo sencillo que hará parte de un nuevo trabajo musical. La canción se llama Dancing with a stranger, la realizó junto a la cantante y bailarina estadounidense Normani.

Este es un tema influenciado por el R&B norteamericano y producida por Jimmy Napes, quien ha sido el responsable de los más reciente hits de cantante británico.

Sam Smith estará por primera vez en Colombia el próximo 7 de abril como uno de los artistas que hará parte del Estereo Picnic.

