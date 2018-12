“Gusa”, el guardián del camerino verdolaga

En la casa de Gusa reposan dos tesoros: el balón con el que Nacional conquistó la Libertadores y el trofeo que le entregaron a Víctor Aristizábal cuando anotó su gol 300.

Luis Fernando Muñoz, o Gusa como le apodó su mamá, llegó a Nacional el 6 de agosto de 1994 para hacer un reemplazo durante tres meses. Ya son 24 años como utilero del club.

“He acompañado a veinte técnicos y cientos de jugadores. Imagínese lo que es ser hincha del club desde 1976 y sentir que he podido ayudar, con mucho cariño y entrega a lo largo de tantos años, es muy bonito. Ahora, por ejemplo, estamos eliminados pero yo llego con el mismo sentido de pertenecia a trabajar y tenerles todo listo a los muchachos desde las seis y media de la mañana”, cuenta.

Gusa ha sido testigo de lujo de los grandes momentos de la institución verde, como el título de la Libertadores cuyo recuerdo aún lo hace llorar profusamente. “Siempre dije que después de ganar la Copa, qué más podía pedir. Ver esa alegría de mi familia, de mis amigos, de toda esta gente en el club”, dice con voz entrecortada. Pero hubo también otros momentos de dolor. “Nosotros viajamos a Bolivia en ese avión en el que murieron los jugadores de Chapecoense. Luego, con esa cosa en el pecho y en la mente que no nos podíamos quitar, viajamos al otro lado del planeta, al Mundial”, cuenta mirando a la nada.

Gracias a Nacional, Gusa pudo ofrecerle la carrera de Negocios Internacionales a su hija. “Esta institución me ha dado una estabilidad a mi y a mi familia que no tendré cómo agradecerle”. Y reconoce que, aunque el club pasa por un momento difícil, el compromiso es todavía más grande. “Tal vez la gente de afuera no lo vea. Pero este año ha sido difícil en lo económico, uno lo percibe en algún dinero que deja de recibir, pero que sabe que son recursos que necesita la institución. Juntos, el otro año, volveremos a lo que hemos sido”.

24 años viviendo el fútbol desde sus entrañas le han dejado anécdotas que un día atesorará cuando llegue el descanso justo y retorne a la tribuna como un hincha más: “Yo era el utilero de la Selección cuando perdió 9-0 con Brasil en el Panamericano. Recuerdo que al ingresar al camerino hubo una sensación maluca de esas que uno siente una vez en la vida. Ves y escuchás a los jugadores y creés que después de eso no hay más. Ni la noche más mala en este deporte le quita a uno la alegría y las ganas, eso queda siempre”.

Le puede interesar: Alberto, el anfitrión de la sede en Guarne del Nacional