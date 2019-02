HISTORIAS QUE DEMUESTRAN QUE SÍ SE PUEDE

Una beca salvó el sueño de Miguel de estudiar psicología

Decepcionado por haber quedado a solo un punto de pasar a la Universidad de Antioquia, Miguel Patiño Bolívar encontró trabajo en una bodega para ayudar a la subsistencia de su hogar. Una llamada lo interrumpió mientras descargaba un par de cajas. En el otro lado estaba su madre con una noticia que él no creyó: “Mijo, se ganó una beca”. Consciente de que lo devengado por su mamá en aseos esporádicos en casas más pudientes no alcanzaba para pagar una matrícula costosa, Miguel iba a salas de Internet de su barrio a estudiar tutoriales para la prueba en la universidad. Presentó el examen y, a la par, la prueba Saber del grado once. Por eso cuando recibió el resultado de la Universidad de Antioquia sintió desazón. “Tenía claro —cuenta— que si no pasaba, no podía seguir estudiando. Lo iba a intentar hasta que me ganara un cupo”. Terminó de descargar las cajas que tenía pendientes y se alistó para corroborar que no se trataba de una mala jugada del destino. “Solo hasta que firmé el documento en Sapiencia —relata— me di cuenta que era verdad”. En efecto, Miguel, estudiante de la Institución Educativa Guadalupe de Manrique, fue uno de los mejores 219 bachilleres de colegios públicos de Medellín en 2016, lo que le permitió elegir la carrera y la universidad de su preferencia. Escogió Psicología en el CES. Comenzó el pregrado en 2017 aún desubicado en tiempo y espacio, tanto así, que la primera semana, dice, le tocó irse y venirse a pie, desde su casa hasta la sede de la universidad en El Poblado porque no tenía pasajes. Buscó algún trabajo a contra jornada para pagar el costo del transporte y así sobrevivió al primer semestre. Luego fue beneficiado por el Fondo EPM y desde entonces solo se dedica a leer a Freud y a Jung. Es el orgullo de su madre y de sus dos hermanas, una de ellas, con problemas cognitivos. “La Psicología —sostiene— es la herramienta que tengo para aportar en mi casa y ayudar a mis hermanas. No pensamos en limitaciones económicas, las barreras se pueden cruzar si uno sabe que quiere ser”.