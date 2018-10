¿Qué le dijo Madonna a Maluma en Instagram?

Ahí, donde se le ve pensativo, con un lápiz en la mano y una libreta en frente, Madonna le comentó: “Rubia, are you working” (“Rubia, ¿estás trabajando?”) seguido de un emoji sonriente hasta llorar.

En la fotografía se ve a Juan Luis Londoño (Maluma) trabajando en un estudio en Los Ángeles en lo que seguramente será su próximo éxito, teniendo en cuenta que el artista se ha vuelto en una especie de rey midas del género urbano, todo lo que toca se convierte no en oro, pero sí en un fenómeno musical.

Maluma no podía quedarse sin responder el comentario de la reina del pop, a quién conoció hace pocos meses en momentos previos a la entrega de los premios VMAS y de quien recibió “la bendición”, según Juan Luis, quien le contestó: “Qué crees”.

El intercambio de comentarios ha sido visto como algo positivo entre los artistas, y hasta algunos fans especulan que ambos podrían estar planeando una colaboración, pues Madonna lanzará un nuevo disco a comienzos de 2019 y en trabajos discográficos previos ha hecho canciones en conjunto con artistas masculinos relevantes para esos momentos como Justin Timberlake y Pharrell Williams y kanye West.

Lea aquí: “Nadie me ha regalado nada”: Maluma

Además, Maluma le contó a EL COLOMBIANO en una entrevista reciente que uno de sus sueños es trabajar con ella.

“Quiero seguir haciendo música hasta que me muera, hasta que ni pueda cantar una sola nota. La música representa mucho para mí, quiero llegar al mercado anglo, hacer grandes colaboraciones con artistas como Justin Timberlake o Madonna, marcar un antes y un después. Apenas estoy comenzando, la verdad, no paro de soñar y todos los días me levanto pensando cómo voy a cumplir cada uno de esos sueños”.

¿Se le hará realidad?