¿Cuál es la serie en streaming o tv que más se ajusta a sus gustos?

Las vacaciones ya van terminando y el 2019 apenas comienza a despertar. Aunque el tiempo se acorta y las ocupaciones llenan la agenda, el comienzo de un año también implica la llegada de estrenos de nuevas temporadas de nuestras series favoritas y de nuevas historias que buscan capturar un público propio en medio de una oferta amplía de empresas como Netflix, AMC o HBO

Entre las recomendaciones de siempre, están “Orange is the new black”, “La casa de las flores” y “Stranger Things”; también, cómo no, llegara el esperado final de Juego de Tronos, de HBO, y The Walking Dead, de AMC, pero hay otras recomendaciones que de pronto le pueden gustar. Responda cinco preguntas y encuentra una sugerencia que tal vez le redescubra su nueva serie favorita.