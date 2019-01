El mensaje con el que Selena Gómez volvió a Instagram

Debido a una serie de problemas de salud la cantante y actriz Selena Gómez fue ingresada a un centro psiquiátrico de Estados Unidos y desde finales de septiembre no se le veía en publicaciones a través de redes sociales. Ya había anunciado que necesitaba algo de distancia para “vivir a fondo cada momento”.

A finales del año pasado Gómez fue hospitalizada por un recuento bajo de glóbulos blancos en su sangre. Esto desencadenado por el lupus que padece la artista de 26 años. Vivir con esta enfermedad autoinmune le ha producido ansiedad y depresión.

En su regreso a los medios sociales envió un mensaje optimista, y mencionó estar orgullosa de sí misma y de los proyectos en los que trabajó en 2018.

“Ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron noticias de mí, pero quiero desearles un feliz año nuevo y darles las gracias por su cariño y apoyo”, difundió la artista. “Este ha sido definitivamente un año de reflexión, retos y crecimiento. Este tipo de retos son siempre los que se enseñan quién eres y cómo puedes superarte. No es fácil, pero me siento muy orgulloso de la persona en que me estoy convirtiendo y tengo muchas ganas de afrontar este año que empieza. Los quiero a todos “.

