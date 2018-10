Este es el tratamiento psicológico que recibe Selena Gómez

Selena Gómez, cantante, actriz y diseñadora de moda estadounidense fue internada por una crisis emocional que tuvo este miércoles después de ser hospitalizada por un recuento bajo de glóbulos blancos en su sangre.

A causa del lupus, la enfermedad autoinmune que padece, la artista de 26 años sufrió trastornos de ansiedad y depresión. Hoy, según informa TMZ, se le está tratando con terapias de tercera generación, específicamente: Terapia de comportamiento dialéctico o Dialectic Behavior Therapy (DBT) en inglés.

Según cuenta Cristián Vargas Upegui, psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, a una persona con depresión no siempre se le medica: “esto sólo sucede cuando el episodio es mayor y ahora, luego de investigar con rigor, la psicofarmacología ya podemos hablar de una farmacología limpia, con efectos secundarios casi imperceptibles”.

En el caso de Gómez, su tratamiento se basa en terapias de tercera generación gracias a nuevas tendencias. Antes de ellas estaba el psicoanálisis, la psicodinamía, la terapia conductivo conductual (entre ella la terapia interpersonal por ejemplo), y ahora aparecen las de tercera generación basada en mindfulness.

Así la terapia de comportamiento dialéctico se está usando para la depresión porque en un estudio científico que analizaba cientos de otros estudios y se publicó en 2011 mostró que reducía el riesgo de depresión y de recaídas de la enfermedad en personas estaban en más de tres tratamientos.

“Estas nuevas terapias hablan del concepto de mindfulness, del concepto de aceptación, de una vida con sentido, de los valores, cómo es necesario trabajar el malestar para no tener emociones secundarias por este malestar, cómo no tener rabia por estar triste o ansioso.” agrega Vargas Upegui. Incluso, dice que estas terapias plantean que la depresión no solo es algo que llega sino que es algo que construye. Es decir si usted se levanta bajoneado, no se ducha, no desayuna, no habla con nadie, se acuesta de nuevo, comienza a mirar fotos tristes, la probabilidad de que su estado de ánimo sea triste es mucho más alta que en el caso de que alguien de que a pesar de que esté bajo de ánimo “se levantó a las 9 de la mañana, tomó el sol, salió a pesar de que no lo disfrutara”, agregó el experto.

Marsha Linehan, es una psicóloga, profesora y autora estadounidense, responsable del desarrollo de la terapia dialéctica conductual (Active los subtitulos en español en las opciones de configuración del video):