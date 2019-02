Ni un niño fuera de las aulas

Si en algo deben centrar sus esfuerzos las secretarías de Educación de Medellín y Antioquia es en brindar a los niños y adolescentes de las escuelas y colegios públicos una educación integral que los lleve a ser protagonistas del conocimiento y la transformación social.

En esa dirección cobra importancia el proyecto del secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, de apostarle a la reducción de los homicidios con estrategias educativas que lleven a los estudiantes a ser agentes de cambio, excelentes estudiantes y ciudadanos deliberantes y respetuosos del otro y sus ideas.

En este aspecto, son claves para su despacho los resultados de la reducción de la tasa de deserción escolar, la cual logró bajar a 2,9 %, la menor en la historia de la ciudad.

Tales declaraciones están consignadas en una serie de entrevistas que EL COLOMBIANO realizó (diciembre - enero) con algunos titulares de los despachos de los gobiernos departamental y municipal y los responsables de la seguridad en el Aburrá y el departamento, las cuales luego fueron contrastadas con los resultados reales de las gestiones de cada uno de los consultados.

Desde la Secretaría de Educación de la Gobernación, el titular del despacho, Néstor Restrepo, presentó como aspectos centrales de su dependencia lograr la certificación de la Unesco de “Antioquia libre de analfabetismo”, y hacer realidad la Universidad Digital.

En la primera todo apunta a que logrará la meta este año. En su periodo 140.000 personas han aprendido a leer y escribir, reduciendo el porcentaje de analfabetismo en la región al 3,6 %, lo cual ubica a Antioquia entre las regiones con un analfabetismo por debajo del 5 %.

En el proyecto macro relacionado con la universidad Digital, si bien la Asamblea lo avaló en 2017 y que incluso cuenta con rector en propiedad, tal promesa difícilmente se logrará por la cantidad de requisitos que debe acreditar cada uno de los programas en el Ministerio de Educación, los cuales llevan su tiempo, el mismo que seguramente superará al de su despacho.

Un escollo similar frena su proyecto de entrega de 240.000 tabletas a los estudiantes antioqueños en el cuatrienio y para el que se contaba con recursos del Gobierno Nacional, los cuales quedaron en veremos por cambios de prioridades y problemas presupuestales en el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones (TIC).

Un tema complejo para el equipo de Restrepo es resolver el problema de la deserción escolar en los municipios. Este año solo se han inscrito 453.000 estudiantes, cifra inferior a la matrícula de 2018, que sumó 526.000 estudiantes, la cual ni siquiera alcanza la meta de los 500.000 que tenía presupuestada.

Tal situación la explica Restrepo en la “disminución de la población infantil en los municipios”, pero esta encierra problemas más profundos como la falta de cobertura, la crisis social, la seguridad alimentaria, los largos desplazamientos de los estudiantes, los entornos familiares e incluso un modelo educativo alejado de la realidad de los niños y sus familias en el campo, que es urgente corregir.

En otra arista de las entrevistas se destacan los logros de la Secretaria de Salud de Medellín, Claudia Arenas, pese a la crisis que enfrenta el sistema y las quejas recurrentes de la ciudadanía, que le han dado bajas calificaciones en distintos sondeos de opinión, sobre todo, por la espera en los servicios de urgencias.

No obstante, son medibles los logros de la Secretaría en cobertura universal del servicio de salud, en la descongestión de los servicios de urgencia, gracias a la creación del Centro Integrado de la Gestión del Acceso en Salud (Ciga) para un adecuado uso de los servicios de urgencias y el trabajo integral con las EPS para un mejor servicio al ciudadano. En cuanto a la de Antioquia, hay que lamentar que el secretario de Salud, Carlos Mario Montoya, no haya aceptado recibir a EL COLOMBIANO para una entrevista personal -no vía cuestionario por correo electrónico- para dar cuenta a los ciudadanos de sus ejecutorias