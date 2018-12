La youtuber Andrea Marmolejo genera críticas por sus “tips” para las mujeres

La influenciadora en redes sociales Andrea Marmolejo ha generado una serie de comentarios a raíz de su último video publicado en su canal de YouTube.

Algunos usuarios la han criticado en Twitter, donde es tendencia con más de dos mil trinos, porque la youtuber entregó una serie de tips para que las mujeres no sean “guisa”.

Marmolejo inicia el video cuestionando la forma de vestir y de bailar de ciertas mujeres.

“Mujeres, los jeans sí o sí debe tener bolsillo, si no tienen, no son jeans... Un jean sin bolsillo definitivamente no”, es uno de los comentarios que hace la influenciadora al inicio del video.

Uno de los momentos del video que más criticas ha recibido es cuando Marmolejo hace mención que no todas las personas pueden teñirse el cabello de rubio por su tono de piel. Esta parte hizo que algunas personas la criticaran por “fomentar estereotipos” en las mujeres.

“La mujer que tiene delirio a ser mona y no puede ser mona. No todas las mujeres pueden ser monas por el tono de piel, hay unas mucho más blancas a las que obviamente el color rubio se les ve mejor. Si eres morenita como yo, o un poquito más morenita, pues mi amor la verdad es que el mono no se nos va a ver lindo, entonces es muy guiso ver a una mujer con delirio de mono”, asegura en el video.

El clip fue publicado el pasado 19 de diciembre y ya cuenta con más de 20 mil reproducciones. Estos son algunos de los comentarios que ha recibido Andrea Marmolejo en Twitter: