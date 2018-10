A las enfermedades mentales no les va bien el silencio

“Por qué no le sucedió a otros vecinos por ejemplo, no lo sé... tal vez la genética jugó un papel importante”, agrega refiriéndose a que su hermano tiene trastorno afectivo bipolar.

La OMS expresa que hablar con alguien de confianza puede ser el primer paso para curarse. José lo intentó. Ante su hermano se confesó, le dijo que escuchaba voces, que le había pasado dos veces. Su mofa aún le resuena en los oídos. “La voz de Doris, en cambio, disipaba las otras voces”, recuerda. No sabe bien qué era lo que su exnovia le producía, pero lo calmaba. “Solo me escuchaba, creo”, agrega intentando descifrarlo.

“Los hombres a menudo no se sienten capaces de buscar ayuda porque los síntomas de la depresión y ese acto de acudir a alguien van en contra de una visión estereotipada de cómo debemos o no debemos comportarnos”.

En general, el riesgo de tener cualquier trastorno mental es significativamente mayor en mujeres que en hombres.

Los primeros estudios apuntaban a las hormonas femeninas: eran las acusadas de hacer más vulnerables a la mujer a una depresión, por ejemplo. Se sabe que en las mujeres la serotonina, importante para regular el estado de ánimo o estados de estrés, depende de los estrógenos. Lo que se observaba es que cuando estos estaban disminuidos se presentaban más síntomas que podrían relacionarse con depresión, pero esto no explicaba por qué en la etapa ovulativa aún estaban presentes.

En otros estudios, relata Tamayo, hombres y mujeres se sometieron a condiciones de estrés. En este experimento en el que tuvieron que resolver problemas matemáticos en público, ellas tuvieron más elevación de cortisol que ellos, lo que indica que son más sensibles al estrés.

La líder del campo de la medicina orientada al género, Marianne J. Legato, argumenta en su libro La costilla de Eva: la nueva ciencia de la medicina de género y cómo puede salvarle la vida, que “donde sea que miremos, los dos sexos son sorprendente e inesperadamente diferentes no solo en su funcionamiento interno, sino en la forma en que experimentan la enfermedad”.

La cardióloga Legato fue uno de los primeros médicos en reconocer que las enfermedades del corazón se presentan de manera diferente en hombres y mujeres. Ellos sienten un dolor opresivo en el pecho, mientras que muchas de ellas experimentan uno fugaz en la parte superior del abdomen o la espalda, náuseas, dificultad para respirar y sudoración.

Otro investigador líder es David Page, profesor de biología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y director del Instituto Whitehead, donde se dispone de un laboratorio dedicado al estudio del cromosoma, agrega este tema a la discusión: “Hay diez mil millones de células en el cuerpo humano y cada una de ellas tiene su especificidad sexual”.

Para el doctor Page, cambiando la forma de entender los sexos se puede transformar el cuidado de la salud. En la charla Ted realizada en Boston, a la que se puede acceder en internet, dijo: “Hemos tenido una visión unisex del genoma humano, pero hombres y mujeres no son iguales en nuestro genoma y hombres y mujeres no son iguales en la enfermedad”. Y concluyó diciendo: “Las células saben a nivel molecular si son XX o XY”.

Page insiste en que el estudio de la enfermedad es defectuoso y que gran parte de la actual investigación en curso que busca comprender las causas y los tratamientos para la enfermedad “están fallando en dar cuenta de esta diferencia fundamental entre hombres y mujeres”.

Para Tamayo, esta aproximación puede caer fácilmente en la especulación y aún no está validada por otros. Pero no lo descarta: “Tal vez los síntomas que definen depresión son síntomas que podrían verse más frecuente en mujeres que hombres, pero no porque ellos quieran ocultarlos, sino porque tal vez los criterios no están involucrando a los hombres”.

Ahora bien, no está mal recordar que tratar una enfermedad mental como la depresión o los trastornos de ansiedad no hace a nadie, ni siquiera a los hombres, más vulnerable. Nunca débiles.