Los dos terminaron en las ventas de bienes raíces no por la tragedia, sino por lo que vino después: la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de CDO y a los propietarios que no llegaron a ningún acuerdo se les asignó un pedazo del lote, según el tamaño de su apartamento. El 71,5%, otrora propiedad de CDO, se repartió entre cinco dueños, entre los que la Alcaldía de Medellín tiene mayoría. El 28,5% restante es propiedad de 15 personas jurídicas y 35 naturales, que nunca negociaron. Pese a la repartija, dicen Javier y Álvaro, todos los propietarios quieren vender.

“Eso es urbanizable: ahí se puede hacer un centro comercial, una universidad, un parque para la ciudad”, dice Álvaro. “Llevamos nueve años viviendo por fuera. Las 58 partes quieren vender. Si el Municipio es solidario, que se quede con el lote o que nos vamos de venta, que lo estamos dando a mitad de precio”, agrega Javier.

La Alcaldía no quiere...

En su salida a medios esta semana, el alcalde Quintero agregó: “No tenemos un proyecto puntual en esa zona en nuestro plan de desarrollo. Sin embargo, si hay ideas por parte de los propietarios, podríamos explorarlas de modo que se conviertan, eventualmente, en una salida para ellos”.

Dice Álvaro que, de hecho, ya hubo un primer acercamiento con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a cargo de Carlos Mario Montoya. “Pero nos dijeron que el municipio no tenía la plata”. Una versión similar le compartió hace un año el funcionario a EL COLOMBIANO, quien sostuvo que la titularidad del terreno entre varios propietarios era problemática.

“El lote es una sola masa sobre la que hay que decidir. No se puede dividir en pedazos, según el número de propietarios (...) Tampoco nos podemos comprometer, porque hay que buscar los recursos para hacerle frente a una posible compra”, dijo. Hace un año, insisten Javier y Álvaro, no estaba de por medio el fallo que hizo extensiva la responsabilidad a la Alcaldía y CDO, declarándolos subsidiariamente responsables de pagar $30.891 millones por los perjuicios materiales y morales.

“Somos familias que no hemos sido resarcidas. No logramos salir del túnel en el que estamos. Estrés, otras enfermedades, hasta cáncer me ha dado esto”, dice Javier. “Y no lo podemos vender por menos: lo estamos dando a mitad de precio”, acota Álvaro.

Lo que dicen los gremios inmobiliarios, como la Lonja de Propiedad Raíz, es que las condiciones del terreno son favorables, además de tener un costo razonable. No ven como única salida la compra de la Alcaldía y creen que el negocio de Javier y Álvaro, a quienes una tragedia los convirtió en “culebreros”, llegue a buen término.