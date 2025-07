“Esto no puede seguir pasando”: periodista y presentadora fue víctima de racismo dentro de un bus del SITP en Bogotá

“El conductor paró en el CAI más cercano (Lisboa Kr. 7 # 130) y acompañó el procedimiento. Confirmó que la señora se subió, y sin mediar palabras, me agredió verbalmente. Ella intentó escapar, pero no se lo permitieron”, detalló la periodista.

Con la mediación de la Policía Nacional y el relato de lo ocurrido entre la ciudadana y la periodista, la agresora finalmente reconoció haber utilizado las expresiones racistas en su contra, pero dijo no ser racista.

“Yo le dije negra hijueputa, esas fueron mis palabras y acepto que se lo dije, cometí un error y no sabía que eso era un delito. Le pido perdón a ella. Yo tengo amigas de la Costa que son negras y no soy racista, simplemente se me salió”, fueron sus palabras, que quedaron consignadas en el libro público del CAI. Además, se comprometió a no reincidir.