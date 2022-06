La mayoría del Concejo de Medellín no se fila de frente con ningún candidato Entre los 21 corporados, aún quedan algunos indecisos, otros que no quieren revelar su voto y hasta uno dijo que no participará en la jornada. Bancadas no están alineadas en su decisión.

Hasta el momento, cinco concejales apoyan públicamente a Petro y cinco más a Hernández. FOTOS Edwin Bustamante y Archivo Colprensa