La Ciudadela tiene un área de 37.500 metros cuadrados y está equipada con instrumentos tecnológicos para el aprendizaje. En el inicio de clases estuvo Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien manifestó que la educación debía ser para todos y no un privilegio para unos cuantos. Agregó: “Con educación no hay límites (...) el mensaje es que rompan los límites, no nos creamos menos que algún país de América Latina o del mundo”.