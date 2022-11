Para el concejal, Terminales Medellín no tiene la idoneidad para recibir este contrato relacionado con transporte aéreo y no terrestre . Por su parte, Sánchez y Serna argumentaron que el objeto social de la entidad lo permite y pusieron como ejemplo de ello la administración del cable aéreo de Palmitas, el cual ha estado con un servicio irregular durante algún tiempo.

La suspicacia que ha quedado en el aire con el contrato es que con este —en vez de que el aeropuerto contrate directamente los estudios— sería Terminales Medellín quien escoja quien hará los estudios pese a que su experiencia no está enfocada a temas del transporte aéreo.

-“Si me parece excesivamente sospechoso que una sociedad de Terminales Medellín esté manejando un contrato para transporte aéreo que es especializado, que tiene especificaciones técnicas, simplemente para que contraten un tercero. Que lo pudo haber hecho entre otras cosas directamente el Olaya porque la duración es de 11 meses por principio de anualidad. ¡Es que ni siquiera son capaces de tapar esa mentira porque el contrato dice que es por 11 meses! Si van a decir mentiras, aprendan a decirlas porque me estaban diciendo que era por principio de anualidad”, dijo Ramos según quedó en un video.

-”¿Usted me está diciendo mentiroso?”, repuntó Sánchez.

-”Sí, le estoy diciendo mentiroso”, contestó Ramos.

-“Usted me está diciendo mentiroso y yo le digo a usted: estudie. Estudie y prepárese porque parece que le entregaron el cartón de abogado en un paquete de chitos. Respéteme, que usted me está diciendo mentiroso”, espetó el gerente.

-”Yo no le estoy diciendo mentiroso. Y lo único que le digo es que me está justificando un contrato interadministrativo en lo que no tienen experiencia”, volvió a la carga Ramos.

-“Sí tenemos experiencia en proyectos de ciudad, en distintas modalidades de transporte. Por ejemplo el Cable de Palmitas y en la administración delegada de aeropuertos”, intervino Serna.

-”¿Están intentando justificar meterle plata a una entidad pública que no tiene experiencia y me dice que la experiencia es bajo administración delegada, que no tiene relación con la justificación que dio para seleccionar la entidad? Usted la seleccionó porque tenía supuestamente experiencia, y dice que porque la capacidad de realizar asesorías a través de terceros”, añadió Ramos.

En próximos días se conocerá la suerte del polémico contrato que sellará el futuro del aeropuerto de la capital antioqueña.