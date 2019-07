¿Quién responde por accidentes en parques de diversiones, como el de Sabaneta?

Héctor Yepes, secretario General de Sabaneta, explicó que hace un par de meses se adelantaba un proceso policivo contra el centro comercial. Luego de una inspección de la oficina de Gestión del Riesgo y el cuerpo de bomberos, se encontraron algunas irregularidades.

“Se hicieron pruebas y entrevistas que finalizaron con la resolución número 77 del 1 de abril de 2019, con la que se ordenó la suspensión preventiva de la operación de las atracciones mecánicas”, contó.

En ejercicio de defensa, el centro comercial interpuso un recurso de reposición ante la inspección y otro de apelación ante el despacho. Yepes informó que el primero ya fue resuelto en contra del centro comercial. La apelación, aunque también fue fallada en el mismo sentido, aún no está vigente porque no se ha hecho la notificación, prevista para esta semana.

Yepes dijo que hasta que no se surta ese último paso no se pueden conocer los detalles del fallo ni la lista de incumplimientos.

EL COLOMBIANO visitó ayer el centro comercial pero no encontró vocero disponible. En los teléfonos de la administración no contestaron y los empleados dijeron que no sabían cuándo irían los directivos.