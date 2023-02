“Si los motociclistas saben que pueden salir sin casco en los barrios y no pasa nada, van a seguir saliendo sin casco”

Con esa frase, Jaime Jiménez advirtió que también hace falta control por parte de las autoridades para sancionar a los motociclistas que no cumplan las normas.

“Hay que intensificar los controles, hay un déficit de 300 guardas de tránsito. No hay retenes, el Estado tiene una ausencia en los barrios más periféricos”, lamentó.

¿Debería implementarse el pico y placa para motos?

Según Jiménez, “no, porque la moto es el transporte del salario mínimo en Colombia, es el transporte más óptimo, más eficiente relación costo-beneficio, relación peso-contaminación”.

Vea también: Sin Dios ni ley: piques y disparos en velorios colapsan vías de Medellín y Bello

“Es un vehículo que no es contaminante, es un vehículo que no desgasta la malla vial y la economía se mueve en moto. La mensajería, los domicilios, la moto soluciona en gran cantidad la movilidad de las grandes ciudades porque en una que pesa 120 kilos van dos personas. Las motos no deberían tener pico y placa porque no ocupan gran espacio, no dañan la malla vial y está transportando a dos personas”, respondió Jiménez a EL COLOMBIANO.