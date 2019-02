Ahora, que sea un espacio de vida

El edificio Mónaco caerá en 3,2 segundos y, se estima, la implosión sea a las 11:00 a.m., no obstante las evacuaciones de viviendas vecinas, a 100 metros a la redonda, iniciarán desde las 6:00 a.m. En cuanto a la movilidad, el subsecretario de Control Vial, Mario Ramírez, indicó que los cierres en el perímetro (carreras 44, 45 y 46; calles 15 sur y 16 sur), empiezan a las 9:00 a.m. Pidió a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Las Vegas y la calle 17 sur. El Área Metropolitana también implementó un plan de acción para evitar afectaciones ambientales.