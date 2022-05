¿Cuál es la situación de seguridad suya?

“En el primer año de gobierno empezaron mis problemas, cuando comenzaron las medidas que tomamos para irle cortando espacios a la delincuencia, en especial cerrando un aeropuerto donde en el periodo pasado se cayeron dos avionetas, una con droga y otra con muchos millones de pesos. Me fueron a asesinar, un familiar de uno de los cuatro que venían los aventó y tuvieron que abortar. Después llegaron más amenazas. Hoy, por mi posición, estoy más expuesto. Le he pedido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Gobierno, que me brinden la posibilidad de cuidarme. Tengo un policía y un funcionario de la UNP, pero en estos momentos es insuficiente frente a la molestia que he causado en los grupos irregulares. No me siento un héroe, sé lo grave que está ocurriendo, sé que puede terminar muy mal. Tengo un niño recién nacido y una niña de ocho años, pero mi amor por mi pueblo hace que siga en esta posición (...). Yo sé que esa gente me va a matar. En mi intimidad se me venían las lágrimas. Tengo un dicho: chivo que se devuelve, se desnuca. Si me llega a pasar algo, no dejen que lo que está ocurriendo en estos pueblos se muera, porque es muy grave”.