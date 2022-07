El alcalde de la ciudad colonial, Felipe Pardo, pidió que le retiren la personería jurídica a los bomberos voluntarios para que la administración municipal pueda firmar convenio con otro cuerpo que sí cumpla con las labores de atención de emergencias. El mandatario señaló que mientras no se resuelva jurídicamente la situación del cuerpo actual no podrán contratar a otro que “garantice el cuidado de la vida y los bienes” de los habitantes de Santa Fe de Antioquia.

El dardo que lanzó Pardo hace referencia al incendio que ocurrió hace una semana y que consumió completamente dos inmuebles patrimoniales ante la decisión de los bomberos voluntarios de no atender la emergencia, pues desde febrero se encuentran en cese de actividades acusando falta de recursos y culpando de esta situación al alcalde Pardo, de quien aseguran que le ha faltado voluntad política para priorizar la destinación de recursos necesarios para atender las emergencias en el municipio.

Los bomberos voluntarios dicen que les adeudan $41 millones de la vigencia 2021. El alcalde niega esto y asegura que desde la administración les han brindado todos los recursos que la normatividad del municipio permite para su funcionamiento.

“Tenemos un recaudo que establece Concejo para cubrir un convenio de 12 meses (con los bomberos voluntarios). Ese recurso se proyecta de $180 y $200 millones al año”, dijo Pardo quien aseguró que los bomberos califican este monto como insuficiente ante la necesidad de sufragar, además de los gastos operativos, con revisores fiscales y otros trámites administrativos.

Pardo reiteró que el municipio ha garantizado las herramientas necesarias para que cumplan con su servicio y que tienen, entre otros recursos, una camioneta Nisan en comodato, un inmueble donde funcionan, además de una ambulancia, “bienes que se entregan de forma permanente sin interrupciones en el tiempo y bajo el entendido que son para que los bomberos apoyen todas las actividades y los eventos donde exista riesgo o donde el riesgo se haya materializado”.

Los bomberos, sin embargo, al pedirle comprensión a los santafereños, expresaron que no atendieron el caso por no querer hacerlo sino por las circunstancias: ninguna de las máquinas y vehículos tenía combustible, su personal estaba inactivo y no hay seguros de vida vigentes.

Lo único cierto de esta pelea es que si ocurre una emergencia de grandes dimensiones en Santa Fe de Antioquia el municipio no tiene cómo responder para evitar que la vida y los bienes de los santafereños corran un grave peligro.