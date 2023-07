Los 16 kilómetros que conforman el perímetro urbano de Ituango, en el Norte antioqueño, se volvieron una especie de prisión para el alcalde de este municipio, Edwin Mauricio Mira, quien por el temor de ser asesinado no puede salir de allí ni para las veredas ni mucho menos para cumplir sus funciones en Medellín. Aseguró que no cuenta con el refuerzo policial necesario para poder movilizarse.

El mandatario aseguró que no puede ir a Medellín a cumplir los trámites propios de sus funciones, ni participar en reuniones con la Gobernación porque teme que los integrantes de los frentes 18 y 36 de las Farc atenten contra su vida en cualquiera de los desplazamientos, teniendo en cuenta que es considerado como “objetivo militar”.

“Desde que se conocieron las amenazas no he podido salir del municipio, eso hace ya 15 días. De hecho, andar con el escolta en el carro personal, por ahí en carretera, es más peligroso porque de pronto hasta por hacerle un atentado a él o por quitarle el arma, también queda uno ahí en la mitad del fuego”, manifestó.

Aseguró que si bien cuenta con el escolta, expresó que esto no es suficiente y requiere un vehículo blindado para poder resistir cualquier embestida por parte de las estructuras delincuenciales que tienen en vilo al municipio que gobierna. “La Sijín me designó un policía para que me acompañe acá, en el casco urbano del municipio. Pero para poderme desplazar a Medellín estamos a la espera del préstamo un vehículo blindado para poder garantizar seguridad, porque es lo más vulnerable que uno está”, indicó.

Ante este panorama, Mira aseguró que siente que el Palacio Municipal es ese fortín en el cual puede maniobrar en caso de que se presente cualquier ataque en su contra, lo que no sucedería en cualquier otro lugar en los 194 kilómetros que conectan al municipio con Medellín, zonas que tienen tramos complejos, principalmente el paso por Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal.