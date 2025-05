¿Va ganando nuestro pollo? Frisby España suspendió su programa de franquicias para expandirse en Europa

Según la escritura de constitución, los socios “manifiestan que no actúan como fiduciarios o por cuenta de terceros”, lo que ha generado interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás del registro. Además, en declaraciones públicas, Frisby España afirmó que “ninguna persona del equipo de Frisby España es colombiana ni conocen este país” y que incluso “no han consumido el pollo de la marca colombiana”.

Frisby Colombia tenía registrada la marca en la Unión Europea desde 2005, pero no renovó o no demostró uso efectivo suficiente, lo que permitió a Frisby España solicitar la anulación por “falta de uso” el pasado 7 de diciembre de 2024. Tras el proceso legal, no se presentó oposición durante el periodo reglamentario de tres meses, lo que facilitó que los europeos obtuvieran el registro y pudieran comenzar a operar bajo la marca.

La República-Colprensa*