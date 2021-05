Valderrama , en su cuenta de Twitter, dijo ayer: “Cumpliendo con el debido proceso, y antes de interponer acción de tutela para el amparo de mis derechos fundamentales al buen nombre, honra y dignidad humana, he solicitado al alcalde Quintero Calle, la rectificación al mensaje publicado en sus redes”.

Dijo el alcalde mostrando un panfleto con la supuesta autoría de Autodefensas Unidas por Medellín: “Esta amenaza que me hacen las Autodefensas circula entre grupos de la revocatoria. Sería bueno un llamado a la No Violencia del excandidato de Uribe: Andrés Guerra y del primo de Fajardo: Juan David Valderrama hoy promotores de la revocatoria”.

Las respuestas

Valderrama, en otro trino del 2 de mayo y en el que anexó un video con su voz, anunció que demandará jurídica y penalmente a Quintero por las acusaciones y lo culpó de cualquier cosa que le pase en su integridad, pues el trino, aseguró, lo afecta personalmente.

“Con todos los seguidores que tiene dice que Juan David Valderrama tiene relaciones con las autodefensas, que lo estamos amenazando los que estamos en la revocatoria. Alcalde, nada de eso es cierto”, dijo. Además, le pidió no estigmatizar la revocatoria, que él apoya aunque no hace parte de ningún comité.

Añadió que las afirmaciones de Quintero lo exponen y, por lo tanto, interpondrá demandas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería por la afectación a su buen nombre, por injuria y calumnia, y por exponerlo públicamente. “Cualquier cosa que me pase a mí usted es el responsable”, advirtió Valderrama al indicar que estas afirmaciones son otra cortina de humo del mandatario. Dijo que le envió un mensaje al correo personal del alcalde pidiéndole que se retractara y, si a las 6:00 p.m. de ayer no tenía respuesta, madrugaría a interponer una acción de tutela: “Si esta no funciona vendrían las demandas penales”.

Guerra señaló, en otro mensaje que “Antioquia y Medellín conocen mis formas. La revocatoria es derecho constitucional de 1991”. Anunció, en el mismo mensaje, que ayer iba a realizar una pegatón (acto político por la revocatoria), pero después la canceló para “evitar cualquier escenario que esté en contra de la seguridad y tranquilidad de la ciudad”.

Consultamos en la Alcaldía si Quintero llevó el caso a la Fiscalía y allí respondieron que se les notificó a las distintas autoridades pero no se especificó si con denuncia formal