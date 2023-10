Espinosa ratificó hoy esa versión y dijo que “si uno da hoy un paso por los salones, los encuentra en perfectas condiciones. No sabemos qué fue lo que pasó porque es una sola aula y todos los cielos falsos están igualmente construidos, de la misma manera todos los salones y solamente falló en uno, entonces no sabemos cuál es el motivo y no teníamos requerimientos previos de eso. En la visita de chequeo no tenía la más mínima fisura el techo ni tampoco una alerta por parte de un docente o un directivo”.

Asimismo, informó que la Fiscalía y el ICBF están adelantando sus propias investigaciones y que la infraestructura de la sede, ubicada en el barrio El Salado, no será intervenida hasta que estas investigaciones no den resultados concluyentes.

En un principio, las autoridades habían anunciado que los 260 niños que recibían atención en el CDI Michín de El Salado serían reubicados en otras sedes, pero ese plan parece que se frustró. La idea de la Alcaldía era llevarse a los niños para la Institución Educativa de El Salado, un megacolegio de más de $17 mil millones a pocas cuadras del CDI que estaba para entregarse este mes.

Sin embargo, aunque la obra ya está casi lista (solo falta terminar el restaurante escolar), el contratista todavía no la ha entregado y, por lo tanto, no tiene las pólizas que necesitaría el municipio para operar ahí el programa del ICBF con normalidad.