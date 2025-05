Universidad de Antioquia critica papel del Congreso en trámite a la reforma de la Ley 30

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia emitió un comunicado este jueves 8 de mayo con el que solicitó al Congreso de la República que priorice el trámite de la reforma de la Ley 30 de 1982, que regula la educación superior en el país.

Le puede interesar: Cambios en concursos docentes de la UdeA: plazas exclusivas para mujeres e inclusión de sordo señantes

Desde esta instancia universitaria manifestaron preocupación porque aunque el gobierno nacional radicó el proyecto para reformar dicha ley desde septiembre de 2024, este no tiene avances significativos en las fases de análisis y retroalimentación para determinar si se aprueba dentro del legislativo: “(...) no han tenido la premura y urgencia que se requiere, dada la situación financiera de las universidades públicas colombianas y, en particular, el déficit actual que enfrenta la Universidad de Antioquia”, indicaron desde la Alma Máter antioqueña y añadieron que es prioritario dar trámite de forma prioritaria a esta reforma.

Tras su radicación en septiembre del año pasado, se conoció que el 19 de febrero de este año fue aprobado por unanimidad, en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, el proyecto que busca la reforma a la Ley 30, que en concreto consiste en modificar los artículos 86 y 87, con el ánimo de garantizar el financiamiento adecuado para las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas estatales. Pero no se han dado más avances.