Luego de conocerse la presunta participación de Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias “Machete”, en el presunto acuerdo de pacificación del grupo delincuencial Los Pesebreros, luego de una guerra que dejó 14 muertos desde el 30 de noviembre, el mismo Jiménez Monsalve mandó un comunicado en el cual aseguró no haber participado en ninguna negociación, ya que se encuentra pendiente de su proceso judicial.

En el pronunciamiento, el cual está firmado por él mismo, desmintió el comunicado que se conoció el pasado jueves y señaló: “Es falso ese documento, pues nunca he acordado ni celebrado pacto alguno con los otros señores que mencionan, pues no soy miembro ni líder de organización al margen de la ley, grupo o banda delincuencial en la cual se me está involucrando”.