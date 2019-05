Altos del Lago cayó como un castillo de arena

Esa apreciación fue ratificada por Hernán Velasco , director de proyectos de la empresa Atila Demoliciones, quien explicó que sus hombres no pudieron ejecutar el diseño inicial de la voladura por el riesgo que implicaba perforar columnas.

El alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón , aseguró que el derribamiento le dejó una sensación de tristeza. “Es una canallada de los constructores, que no tuvieron ningún reato en jugar con las ilusiones y la vida de la gente”, declaró el funcionario quien enfatizó en que, luego de escuchar los conceptos técnicos de por lo menos tres fuentes (estudios y análisis), saltaba a la vista la mala calidad de la construcción.

El edificio de 18 pisos y cuatro niveles de parqueaderos tenía fallas estructurales severas. Un estudio de la Universidad Nacional concluyó que la edificación era incapaz de soportar su propio peso, que algunas de sus vigas no tenían concreto y entre los cementos se encontraron desde tapas plásticas hasta colillas de cigarrillo.

A las 6:00 a.m. de ayer unos 1.300 residentes del barrio El Lago de Rionegro tuvieron que salir de sus casas por orden de la Alcaldía. Las vías aledañas fueron cerradas y en un radio de 100 metros alrededor del conjunto residencial se instalaron vallas para evitar el paso de curiosos.

Cristian Ospina, subsecretario de Gestión del Riesgo de Rionegro, coordinó la evacuación en la que además hubo presencia de bomberos, agentes de tránsito y hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea que, mediante perifoneo, avisó a los rionegreros que no debían acercarse a El Lago por seguridad.

A las 9:30 a.m. debía sonar la primera alarma, pero no sucedió. Más tarde los voceros de Atila confirmaron que dos personas violaron el perímetro de seguridad, lo que obligó a posponer la operación durante seis minutos.

A las 9:36 se escuchó la primera sirena. 10 minutos después la segunda y a las 10:05 a.m. la última, que sonó durante 30 segundos. Una detonación seca se escuchó y el edificio cayó. En dos cuadras alrededor se sintió un ligero temblor en el suelo, pero ninguna edificación, ni siquiera las más cercanas al edificio enfermo, sufrieron daños.

Una nube de polvo cubrió lo que quedaba del edificio y según el ingeniero Velasco fue dispersada en tres minutos con la ayuda de las mangueras de los bomberos.

“Ocupamos (con los escombros) un área de 2,50 metros a un costado del edificio. En la parte de atrás no se tocaron los árboles que estaban a dos metros, en el frente tampoco sufrió daños un poste que está a 60 cm, en lateral la calle no tiene escombros, y al otro lado está el lago que no sufrió afectaciones”, reportó Velasco.

Hacia la 1:00 p.m. los 10 cierres viales que estaban programados fueron levantados y los vecinos pudieron volver a sus casas.