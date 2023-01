Al llegar la escena la dejó sin palabras. En una bolsa negra marcada con el número del apartamento donde ella vive habían empacado una bolsa de regalo, la edición del periódico Q’hubo de ese día y una caja de madera con un mensaje en letras rojas que decía “El mejor es el último”. Dentro de la caja le metieron un corazón de animal con cuatro clavos.

“Emocionalmente estoy mal, no estoy comiendo bien, me duele mucho la cabeza. Y no creo que se trate de brujería o líos de faldas como me han dicho en algunas partes. No he tenido problemas con nadie, siempre me he enfocado en defender, desde todo lo que he vivido, el territorio, la paz y la vida. No es justo todo esto”, manifestó Perea, quien espera que las autoridades determinen con celeridad quiénes están detrás de estas intimidaciones.

La apuesta de la excandidata por las acciones de paz, reparación, verdad, justicia y memoria la han acompañado desde hace muchos años, pues ella vivió en carne propia el horror del conflicto armado. Siendo aún una niña fue víctima de abuso sexual por parte de integrantes de las extintas Farc, en su natal Chocó, de donde tuvo que desplazarse a Antioquia.