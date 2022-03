Ultimátum de la ANI: si no es doble calzada, no habrá luz verde para ampliación de la Medellín - Bogotá La propuesta de financiación privada que hay sobre la mesa solo concibe una calzada. Comunidad y la ANI alegan que no es suficiente.

La comunidad del Oriente antioqueño pide que ampliación sea a doble calzada. Proyecto solo concibe una sencilla. FOTO EL COLOMBIANO