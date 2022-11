El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pidió unificar, en adelante, las informaciones relacionadas con el tema de Hidroituango con el fin de no generar angustia ni zozobra y que las comunidades tengan claridad sobre la realidad del proyecto, así como reiteró que la prioridad debe seguir siendo la vida.

Dijo que estas palabras tienen un efecto positivo en el sentido de que las comunidades deben tener claridad y aseguró que el pronunciamiento del mandatario nacional va en la misma dirección de su pedido de que ante todo debe primar el cuidado de la vida.

Sin embargo, aclaró que aún no ha recibido respuesta al pedido que hizo el pasado martes en el que le solicitó al Presidente mediar ante la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) para que no se vaya a sancionar a EPM con una multa de $190 millones de dólares en caso de que la presa no entre a generar energía en el plazo estipulado del 30 de noviembre.