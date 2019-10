La app con la que puede programar viajes en rutas de buses de Medellín

Para que no se quede como una herramienta solo de Medellín, el secretario de Movilidad Humberto Iglesias señaló que los otros nueve municipios del Valle de Aburrá deben evolucionar al sistema de control y gestión de flota, con el fin de que sus rutas puedan entrar a la aplicación y sirva a a todos los habitantes de la región, y en eso será vital el apoyo del Área Metropolitana (Amva). Para eso, dijo, “dejamos la aplicación con lenguaje abierto”. Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad del Amva, manifestó que la entidad ya cuenta con la aplicación Área 24/7, que incluye información de todas las rutas de buses de la región, estaciones de Encicla y otros modos de transporte. No obstante, al entrar en la app corroboramos que no es una herramienta que pueda, con base en un puntos de origen y destino, escoger una opción, sino solo buscar rutas y ver sus recorridos completos.