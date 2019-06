Árboles enfermos, ¿deben talarse?

Aunque en Medellín se han sembrado 296.625 árboles en los últimos cuatro años, según el más reciente reporte divulgado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -Amva-, la recuperación de especies e individuos enfermos no avanza tanto, pues sobre este tema ni siquiera hay un censo o estudio actualizado que indique cuántos ejemplares están en dicha condición y en qué sectores.

El último estudio del tema reportado por el Amva data de 2013, en un convenio entre esta entidad, la Universidad Nacional y la EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia), el cual detectó que 6,2 % de los árboles de Medellín presentaba alguna afectación que comprometía su vida.

La investigación tomó como muestra 25 especies y evaluó las condiciones sanitarias de 11.710 individuos. Se halló que del total, 720 árboles tenían señales de afectación relevante. También, que el sistema arbóreo de la ciudad era atacado por 22 tipos de insectos, 23 clases de hongos, una bacteria y un nemátodo (gusano redondo).

“El problema es que se hicieron los estudios, pero el antídoto solo se les aplicó a unos pocos individuos y no hubo continuidad, no se avanzó en saber si ese mismo tratamiento funcionaba con otras especies, y los árboles siguieron enfermos y no hay soluciones de fondo”, señala León Morales, ingeniero forestal que participó en la investigación y quien es un estudioso del arbolado urbano. En la actualidad, dice, es un dilema saber cómo ha evolucionado el tema, si esos árboles fueron curados o murieron.